Sağlık Bakanlığı, 10 bin işçi alımı için ilk gün kura çekimi dün gerçekleştirildi. Bugün de devam eden işçi alımı kura çekimi için binlerce adayın gözü kulağı Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi. Başvuru yapan binlerce aday büyük bir heyecanla Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel kura çekimi Bakanlık bünyesinde Ankara'da saat 09.00'da başladı. Kura çekimi bugün de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularının ardından binlerce adayın gözü Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6 NİSAN ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 NİSAN 2022 KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)