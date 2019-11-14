Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası: Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuç ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı yeniden ve ilk defa atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası bugün gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası 14 Kasım saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde..

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası 14 Kasım saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELER?

1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.