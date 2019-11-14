20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7771
  • 6,3675
  • 271.229
  • 103771
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası: Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı kura başvuruları PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden 23-30 Ekim 2019 tarihlerinde kabul edilmişti. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası 14 Kasım saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuç ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı YHGM  kura sonuç ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı yeniden ve ilk defa atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası bugün gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası 14 Kasım saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama sayfası yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası 14 Kasım saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI YHGM  KURA SONUÇ EKRANI

 
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELER?
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
 
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
 
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
 
e) Mal bildirim formu.
 
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
 
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

Skandal! 10 Kasım´da öğrencilere secde ettirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

TSK ve MİT'ten örgüte ağır darbe! 8'i etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten örgüte ağır darbe! 8'i etkisiz hale getirildi

Yer: İzmir! Belediye otobüsünün şarjı bitti, yolda kaldı

Yer: İzmir! Belediye otobüsünün şarjı bitti, yolda kaldı

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

9 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Öldürüp, adına mektup yollamış

9 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Öldürüp, adına mektup yollamış

Kadıköy’de esrarengiz ölüm: Sandalyesinde denizi izlerken...

Kadıköy’de esrarengiz ölüm: Sandalyesinde denizi izlerken...

Kargo şirketlerinden yeni oyun: Uçak parası alıyorlar!

Kargo şirketlerinden yeni oyun: Uçak parası alıyorlar!
 

POPÜLER HABERLER

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

Sosyal medyada popüler oldu... Tam 1 buçuk metre

Sosyal medyada popüler oldu... Tam 1 buçuk metre

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA