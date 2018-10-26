Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yhm.gov.tr’de İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları yayında! Vatandaşlar 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura başvuru sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel memur alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR son dakika Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. İŞKUR işçi sonuç sorgulama sayfası ve tamamlanan iller haberimizde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının büyük bir kısmı İŞKUR'a bağlı olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Isıtma ve sıhhi tesisatçı, inşaat boyacısı/boyacı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurasının tamamlanması ardından temizlik görevlilerinin ataması için süreç başladı. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı. İşte merak edilen detaylar star.com.tr'de...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı | İŞKUR işçi sonuç sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının büyük bir kısmı İŞKUR'a bağlı olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Isıtma ve sıhhi tesisatçı, inşaat boyacısı/boyacı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurasının tamamlanması ardından temizlik görevlilerinin ataması için süreç başladı

(Yaşanan yoğunluktan sitenin açılmadığı zamanlar olabiliyor)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANAN İLLER??

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, AmasyAntalyalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklandı.

Dün gerçekleştirilen kura sonuçları neticesinde, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, inşaat boyacısı/boyacı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) ve temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası gerçekleştirildi.

BUGÜN HANGİ İLLERİN KURA ÇEKİLİŞİ VAR?

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLER?

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

25 EKİM KURA ÇEKİLİŞİ

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak.

26 EKİM KURA ÇEKİLİŞİ

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.

Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

ADAYLARIN BAŞVURULARINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI - Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; - Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. - 18 yaşını tamamlamış olmak. - Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak. - Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.