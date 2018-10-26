Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yhm.gov.tr’de İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları yayında
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yhm.gov.tr’de sorgula! Sağlık Bakanlığı İŞKUR son dakika kura sonuçları nasıl sorgulanır? Milyonların merakla beklediği İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları yayında! Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru sonuçlarının nihai listesi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alımı kura sonucu için bekleyiş nihayet sona erdi. Sağlık Bakanlığı’nın İŞKUR üzerinden yaptığı alımların sonucu dün itibariyle açıklandı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları il il listeler yayımlandı. Peki bugün hangi iller açıklanacak? Açıklanan sonuçlarda İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları yhm.gov.tr’de İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları yayında! Vatandaşlar 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura başvuru sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel memur alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR son dakika Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. İŞKUR işçi sonuç sorgulama sayfası ve tamamlanan iller haberimizde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının büyük bir kısmı İŞKUR'a bağlı olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Isıtma ve sıhhi tesisatçı, inşaat boyacısı/boyacı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurasının tamamlanması ardından temizlik görevlilerinin ataması için süreç başladı. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı. İşte merak edilen detaylar star.com.tr'de...
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı | İŞKUR işçi sonuç sorgulama sayfası
Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının büyük bir kısmı İŞKUR'a bağlı olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Isıtma ve sıhhi tesisatçı, inşaat boyacısı/boyacı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurasının tamamlanması ardından temizlik görevlilerinin ataması için süreç başladı
Kura sonuçları sorgulamak için TIKLAYINIZ
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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANAN İLLER??
Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, AmasyAntalyalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklandı.
Dün gerçekleştirilen kura sonuçları neticesinde, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, inşaat boyacısı/boyacı, kaynakçı (oksijen ve elektrik), marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) ve temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası gerçekleştirildi.
BUGÜN HANGİ İLLERİN KURA ÇEKİLİŞİ VAR?
Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.
YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK
İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLER?
Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.
Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
25 EKİM KURA ÇEKİLİŞİ
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak.
Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak.
26 EKİM KURA ÇEKİLİŞİ
Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.
Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.
İSTANBUL LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ADAYLARIN BAŞVURULARINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR
İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
- Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
- Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.
- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
İŞKUR’un Görev ve Yetkileri Nelerdir?
İŞKUR, genel olarak iş ve işçi bulma amacını güder. İşgücü piyasasının istihdam aşamalarında da aktif rol oynar. İşsizliğin önlenmesi için tedbirler alır, istihdamın geliştirilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması için çeşitli girişimlerde bulunur, İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütür.
İŞKUR’un görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz:
İşsizliği önleyerek işgücü piyasası istihdamına katkılar sağlamak
İstihdamı geliştirmek, korunmak ve yaygınlaştırmak
İstihdam oluşturmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek
Kurslarda yetişen personeli işgücü piyasasında istihdam etmek
İşgücünün istihdam olanaklarını artırmaya yönelik programlar düzenlemek
İşini kaybedenlere geçici bir süre gelir ve sigorta desteği sağlamak
İşgücü piyasası verilerini derlemek, analiz etmek, yayınlamak
İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve verdirmek
İşgücüne eğitim seminerleri ve kurslar vermek
Yurtiçinde ve yurtdışında işgücü için uygun pozisyonlar bulmak ve yerleştirmek
Özel istihdam bürolarına ilişkin verilen görevleri yerine getirmek
Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği’nin işgücü, çalışma hayatı ve istihdam ile ilgili kararlarını takip etmek
Engelli, eski hükümlü, terör mağduru gibi grupların istihdamını sağlamak, takip etmek
İşsizlik Maaşı Nedir, Nasıl Alınır?
İşsizlik maaşı, işsizlik ödeneği veya işsizlik sigortası, İŞKUR’u önemli bir kurum haline getirmiştir. Mart 2002 tarihinde 4447 Sayılı Kanun’la hayata geçirilen İşsizlik Sigortası, kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybedenlere gelir desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta fonudur. İşsizlik ödeneği herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Nafaka borçları dışında haczedilemez, başkasına devredilemez. İşsizlik ödeneği alanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği, son 4 aylık kazanç ortalamasının yüzde 50’si tutarındadır. Bu tutar, net asgari ücret miktarını geçemez. Yani en yüksek İşsizlik Maaşı net asgari ücret kadar olabilir.
İşsizlik Sigortası’ndan faydalanmak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Öncelikle kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak şartı aranıyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün primlerinin ödenmiş olması ve sürekli çalışmış olma şartı da başlangıçta araştırılan konu başlıklarıdır. Son 3 yıl içinde en az 600 gün İşsizlik Sigortası primi ödemiş olmak da şartlar arasında. İş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik ortamda başvuruda bulunmak gerekiyor. 30 gün içinde başvuru yapılmazsa gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İŞKUR’a başvuru yapmakla birlikte iş arayan kaydı da yapılmış sayılıyor. Böylece işsizlerin işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri de sağlanmış oluyor.
İşsizlik ödeneği, herkese eşit miktarda verilmiyor. Çalışma süresine göre değişen miktarlarda ödeme yapılıyor. 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün, 1080 gün çalışanlara da 300 gün süre ile İşsizlik ödeneği veriliyor. Ayrıca, kanunda belirtilen şartların sağlanması da gerekiyor. İşsizlik ödeneği’nin verildiği süre içinde ayrıca genel sağlık sigortası primleri de ödeniyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar kendisinde bulunan işsizler, PTT şubelerinden her ayın sonuna kadar bizzat ödeneği alabiliyor.
İşsizlik ödeneği, bazı hallerde kesilebiliyor. Mesela; İŞKUR tarafından bir iş teklif edildiğinde haklı bir neden olmadan reddedenlerin ödenekleri bir daha verilmemek üzere kesiliyor. İşsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı çalışanların da (tespit edilmesi halinde) bir daha almamak üzere ödenekleri kesiliyor. İşsizlik Ödeneği aldığı süre içinde emekli maaşı almaya başlayanların, İŞKUR’un önerdiği kurslara haklı bir neden olmaksızın katılmayan veya aksatanların da maaşları kesiliyor. Daha sonra bu kurslara katılanlar veya eksiklerini tamamlayanlar ödemeleri tekrar almaya başlayabiliyor.
Bunun dışında işsizlik maaşı alanların bazı durumlarda İŞKUR’u bilgilendirmeleri gerekiyor. Yeni bir işe başlanması veya mahkeme kararı ile eski işe iade edilmesi, adres değişiklikleri, emeklilik maaşı alınmaya başlanması, sağlık kuruluşlarınca istirahat verilmesi, askeri göreve alınması, yurt dışına çıkılması gibi durumlarda 15 gün içinde İŞKUR’a bilgi vermek gerekiyor.
Bunun dışında İŞKUR’un verdiği "Yarım Çalışma Ödeneği" vardır. Bu ödenek; doğum yapan kadınlara kullandığı 2 aylık süt izninden sonra 1. çocuk için 2 ay, 2. çocuk için 4 ay, 3. çocuk için de 6 ay süreyle verilen bir ödenektir. Asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilir.
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