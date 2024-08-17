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Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği rehberi' yayımladı

Sağlık Bakanlığı: Bakanlığımız tarafından 2024 yılı M-Çiçeği (MPOX) Rehberi yayımlandı.

DHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği rehberi' yayımladı
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Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılım gösteren maymun çiçeği virüsü ile ilgili rehber yayımlandı.

Rehbere ulaşmak için TIKLAYINIZ

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

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