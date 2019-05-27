Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 mülakat yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2019 personel alımı son durum nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sorularına adaylar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sağlık Bakanlığı’na 29 bin 689 personel alımının yapılacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Koca, “İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz” demişti. Öte yandan Bakan Koca, “KPSS nin geçerli olduğunu 'mülakat’ olmayacağını” söyledi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı 27 Mayıs son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında sizlerle…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2019 yılı içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdam edileceğini açıkladı. Erdoğan sözlerini "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" diyerek sürdürdü. Ancak personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair takvim henüz netleşmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından süreç ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımlarının nasıl yapılacağı ile ilgili soruya, "Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili TÜSAV Eski Başkanı Prof.Dr. Sefer Aycan resmi Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı personel atamalarında Mülakat sınavı uygulamayacağı haberini verdi. Aycan açıklamasında "Girişimlerimiz sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı personel atamalarında Mülakat sınavı uygulamayacağı belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama sonrası kadro dağılımıyla ilgili bilgi verdi. Koca "İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.