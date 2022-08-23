Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada bu yıl 85 bin kadro açılacağını belirtti. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ile ilgili merak edilenler

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarına yer verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

85 BİN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Alımlar için detaylı bilgi, Bakanlığın sitesinde yayımlanacak olan duyurular kısmından takip edebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kadrolar hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazete'de yer alan kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik."