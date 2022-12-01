Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları alınmaya başladı. Bu kapsamda KPSS 2022/11 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere; 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?



KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Personel alımı için başvuruda bulunacak adaylar tercihlerini 30 Kasım – 05 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden tamamlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı içinse başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

Bu şartları sağlayan kişilerde aynı zamanda başcurdukları meslek ve pozisyona göre farklı nitelikler aranmaktadır.

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personel ile 1183 sözleşmeli alımı yapılacak.

30 bin sözleşmeli personelin 15 bin 537'si tıbbi sekreter, 5 bin 831'i ise hemşire olacak. Adaylar KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle atanacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu üzerinden kontenjan bilgilerine ulaşılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'na alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre branş dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle:

"Büro Personeli 400 (Lisans), İstatistikçi 38 (Lisans), Bilgisayar Mühendisi 70 (Lisans), Biyomedikal Mühendisi 116 (Lisans), Çevre Mühendisi 15 (Lisans), Elektrik/Elektronik Mühendisi 10 (Lisans), Endüstri Mühendisi 24 (Lisans), İnşaat Mühendisi 27 (Lisans), Şoför 483 (Ortaöğretim), Toplam: 700 (Linans), 483 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 1183."