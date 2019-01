Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları İşkur iş ilanı Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru durumu yhgm.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşkur iş ilanı Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru durumu sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz hafta sona erdi. Gözler şimdi de İşkur Sağlık Bakanlığı personeli memur alımı başvuru sonuçlarında. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücüsü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek İşkur iş ilanları Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı gibi sonuçların açıklanacağı tarihte belli değil. Ancak Sağlık Bakanlığı personel memur alımı başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte dataylara ve yeni gelişmelere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yeni gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere, sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlar için başvurular tamamlandı. Personel alımı için süreç tamamlandığında 6 bin 409 sürekli işçi, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden alınacak 6 bin 409 sürekli işçi için başvurular 31 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Gözler şimdi söz konusu istihdam için başvuru sonuçların açıklanacağı tarihte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir süre önce müjdelediği, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Kura usulüne bağlı taleplerde, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek. Bu hususta gelişmeler oldukça aktaracağız.







O KİŞİLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK



İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.



Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapabildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.



YHGM'NİN İNTERNET SİTESİ TAKİP EDİLMELİ



Kura usulüne tabi taleplerden, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.



Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.



Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.



Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücüsü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "www.yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.







LİSTELER İL SAĞLIK MÜDÜRLÜLERİ'NE GÖNDERİLECEK



Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulüyle belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler, il sağlık müdürlüklerine gönderilecek. İl sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecek.



İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.



ADAYLARA SÖZLÜ SINAV YAPILACAK



Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar, il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.



Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.



Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecek.



Adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek.



Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek.



Sınav kurulu veya kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.



Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm ile KPSS'de başarılı olmak yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek.



Atamaya hak kazanan adaylardan doğum, hastalık, askerlik gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacak.

İŞKUR'dan personel alımı yapacak!



İŞKUR personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda 35 istihdam uzman yardımcısı alınacak! Başvuru detayları belli oldu!



TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.



1) Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri



Sınav Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi – 22 Şubat 2019 Cuma tarihleri arasında

Sınav Yeri: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

Eleman Sayısı: 35

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 30.12.2018

Başvuru Süresi: 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dâhil)

Son başvuru Tarihi: 18.01.2019 23:59



2) Giriş Sınavına Başvuru Şartları



İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,



Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar)



Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,



T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak,



Gerekli şartları taşıyanlardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dâhil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Birden fazla bölüm mezuniyeti olan adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.



3) Giriş Sınavına Başvuru Şekli



Başvurular; 7 Ocak 2019 Pazartesi ile 18 Ocak 2019 Cuma 23:59 arası (dâhil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) "Duyurular" bölümünden online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.



4) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Duyurulması ve Adaylardan İstenecek Belgeler



Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak ve sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir



Sınava katılabileceği duyurulmuş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar sınava alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.



5) Giriş Sınavı Şekli ve Konuları



İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;



a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,



b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,



c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,



ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,



d) Genel yetenek ve genel kültürü,



e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,



yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sınavda (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.



Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.



Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere belirlenir.



Sınav sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerlidir.



Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.



6) Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz



Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.



7) Uzman Yardımcısı Olarak Atanma



Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanır.



Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.



a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),



b) Mal bildirimi,



c) Dört adet vesikalık fotoğraf



Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.



Yapılacak sınav sonucunda, yeterli sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, sadece başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir.



8) Diğer Hususlar



Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.



İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olmaları halinde ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.



9) İletişim Bilgileri



Adres : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA



İnternet adresi: www.iskur.gov.tr



E-posta: sinavbasvuru@iskur.gov.tr