15 Mart 2022 Salı 12:49 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 12:49

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi personel alımı başvuruları başladı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre İŞKUR üzerinden yapılabilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı ilanı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar tercihlerini, 15.03.2022- 22.03.2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22.03.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu bugün yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır..

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle: Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.