  Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı
Güncel

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 15:11 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

İŞTE SORGULAMA EKRANI

Açıklamada, "yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

