9 Mart 2022 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:22

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihini merak ediyor. Buna göre Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru tarihi belli oldu mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru tarihi henüz belli değil. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde alım işlemi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi üzerinden yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.