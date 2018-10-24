Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuç sayfası (Kura nerede, saat kaçta?) İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Vatandaşlar internetten sıklıkla İŞKUR personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı 5298 kadrolu sağlık işçisi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla alınmıştı. Söz konusu alım için kura çekimi yapılacak. Geri sayım sona eriyor. İşte kura çekiminin yapılacağı tarih ve kura çekiminin yapılacağı yer ile sonuç açıklama sayfası haberimizde yer alıyor. Kura çekimler Ankara'da yapılacak. Kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı 5298 personel işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları hakkında detaylara ilerleyen sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.

Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

ADAYLARIN BAŞVURULARINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sabah mesainin başlaması ile başlayacak ve sona erene kadar devam edecek. 81 İl için yapılacak kura çekiminin akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

KURA ÇEKİMİ NEREDE?

Kura çekimler Ankara'da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

- Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

- Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.