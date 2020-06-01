Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

IHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:00

Sağlık Bakanlığı tarafından, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellendi. Yeni başlıkların eklendiği rehberde bazı değişiklikler de yapıldı. Bu kapsamda Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler, Kahve / Kıraathaneler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler, Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler , Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler, Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler ve Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler başlıklarının eklendiği rehberde, “14. Minibüslerde Alınması Gereken Önlemler" başlığı, “14. Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” olarak içeriğiyle birlikte revize edildi.

Korona virüse karşı alınması gereken önlemleri içeren "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" adlı rehbere şu linkten ulaşılabilir:

“https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf”