Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı

27.12.2019 12:13 - Güncelleme: 27.12.2019 12:18

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın farklı branşlarına 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler gerçekleştirildi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'den Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde..





SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için bugünü işaret etti.





Prof.Dr.Halis Aygün'ün açıklaması şöyle;

Kıymetli adaylarımız, 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. #ÖSYMSağlıkçıSonuçBekliyor













SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.





SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ YAPILDI

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.





ÖSYM'den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.





SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.