23 Aralık 2021 Perşembe 14:41 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:41

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler 16-22 Aralık'ta gerçekleştirildi. KPSS 2021/10 tercih kılavuzuna göre alım yapılacak olan Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2021 ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli alımı için ÖSYM tarafından yapılacak olan atamalara ilişkin tercihler 16-22 Aralık tarihleri arasında alındı. Başvurular, KPSS 2021/10 ÖSYM tarafından alındı. . Sağlık Bakanlığı atamalarında branş dağılımı ise; 20 bin personel kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak şekilde gerçekleşti. İşte Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı. Fakat benzer atamalarda sonuçlar genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor.

Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

TERCİH DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yapılan KPSS tercihleri ile başvurular alındı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan tercih alındı. Tercih değerlendirmeleri ÖSYM aracılığı ile yapılacak. Bu yönde en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile tercihler sonuçları belirlenecek. Tercih sonuçlarına göre adaylar belgeleri sağlık bakanlığına ileteceklerdir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde atama yapılacak pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans), sağlık teknikeri - ilk ve acil yardım 1194 (ön lisans), sağlık teknikeri - iş ve uğraşı terapisi 22 (ön lisans), sağlık teknikeri - laboratuvar 513 (ön lisans), sağlık teknikeri - odyometri 112 (ön lisans), sağlık teknikeri - ortopedi 130 (ön lisans), sağlık teknikeri - patolojik anatomi 27 (ön lisans), sağlık teknikeri - podolog 20 (ön lisans), sağlık teknikeri - radyoterapi 40 (ön lisans), sağlık teknikeri - röntgen 706 (ön lisans), sağlık teknikeri - tıbbi sekreter 1466 (ön lisans), sağlık teknikeri - yaşlı bakım teknikeri 10 (ön lisans), sağlık teknisyeni - anestezi 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - çevre sağlığı 10 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - ilk ve acil yardım 66 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - laboratuvar 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - röntgen 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - tıbbi sekreter 43 (ortaöğretim), sosyal çalışmacı 144 (lisans), toplam 11842 (lisans), 6356 (ön lisans), 1802 (ortaöğretim), genel toplam (20000)."