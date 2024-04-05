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Güncel

Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin sürekli işçi alım kurasının gerçekleştirildiğini, kura sonuçlarına bakanlığın internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

AA5 Nisan 2024 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, başvuruları daha önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan, 8 bin sürekli işçi istihdamına ilişkin açıklamada bulundu.

Alıma ilişkin noter kurasının gerçekleştirildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8 bin asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi. Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kura sonuçları Bakanlığımız 'https://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'https://yhgm.saglik.gov.tr' internet adresinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun."

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