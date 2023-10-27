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Sağlık Bakanlığından 81 ile 100. yıla özel sergi

Sağlık Bakanlığınca, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 81 il ve 16 şehir hastanesinde düzenlenen '100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla' fotoğraf sergisi açıldı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığından 81 ile 100. yıla özel sergi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il ve 16 şehir hastanesinde eş zamanlı açılan fotoğraf sergisinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer aldı.

Sergide, "genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları", "fedakarca çalışan hemşireleri" ve "canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının" imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf karesi yer alıyor.

Sergide ayrıca, aradan geçen yüzyılda Türkiye'de sağlık hizmeti sunumunda çağın en ileri teknolojilerinin ön plana çıktığına değinilirken, binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanının hiç değişmediği vurgusu da yapılıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların bugüne uyarlandığı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı sergi, şehir meydanı, alışveriş merkezi, metro istasyonu, tren garı, sergi salonu veya kültür merkezi gibi şehirlerin sembolik noktalarında 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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