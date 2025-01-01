İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2025 Çarşamba / 2 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3711
  • EURO
    36,6497
  • ALTIN
    2984.7
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanlığı'ndan, Gazze'de hastane müdürünün gözaltına almasına tepki: İnsani şartlar aykırı
Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan, Gazze'de hastane müdürünün gözaltına almasına tepki: İnsani şartlar aykırı

Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hastane müdürünün gözaltına almasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, 'Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasını şiddetle kınıyoruz' denildi.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 21:36 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan, Gazze'de hastane müdürünün gözaltına almasına tepki: İnsani şartlar aykırı
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasını şiddetle kınıyoruz İnsan sağlığı için fedakarca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Dr. Hussam Abu Safiya'nın güvenliği ve hayatı, İsrail makamlarının sorumluluğundadır.

Kendisinin insani ve hukuki haklarının korunması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplumu, bu tür insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamaya, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları durdurmak ve uluslararası hukuk kurallarını uygulamak için etkin adımlar atmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.