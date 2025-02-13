İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,139
  • EURO
    37,9697
  • ALTIN
    3401.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanlığı'ndan hastayla pazarlık yapan hastaneye ilişkin karar
Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan hastayla pazarlık yapan hastaneye ilişkin karar

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da acil müdahale sırasında 'fiyat pazarlığı' yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan hastayla pazarlık yapan hastaneye ilişkin karar
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, söz konusu acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.