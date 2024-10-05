İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama
Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'ta hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin alan kadın, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, 'Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlı gözaltına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş'ta tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesine ilişkin açıklama
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.