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Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresi düzenlemesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi.

AA08 Aralık 2020 Salı 15:02 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 15:21
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi.

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

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