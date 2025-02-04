Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından, Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinde, şüphe duyulan bazı numune kaplarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Şüpheli numune kaplarıyla ilgili 3 patoloji uzman hekimi tarafından inceleme yapılıp rapor hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme ve rapor neticesinde, toplam 203 hasta ve bu hastalara ait 398 formaldehitli numune kabı kaydının olduğu, 398 formaldehitli numune kabının tamamına ilişkin patolojik incelemelerin tamamlandığı, yapılan incelemelerde yalnızca 15 hastaya ait numunelerde tespit artefaktı bulunduğu, 15 tespit artefaktının patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığı belirlenmiştir.

Mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı, neticede hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır."