Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi kararı! Artık onlara da yapılacak

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:41 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 08:41

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinde güncellemeye giderek, olası vaka tanımını değiştirdi. Yeni olası vaka tanımına tat ve koku alma kaybı da eklendi. Milliyet'in haberine göre, Bakanlığın Kovid-19 rehberindeki güncel olası vaka tanımı şöyle:

"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır."