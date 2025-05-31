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Sağlık Bakanlığı'ndan ''Oğuz Murat Aci'' iddiasına cevap

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada 'ambulans olay yerine 73 dakikada ulaştı' iddiaları yalanlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan ''Oğuz Murat Aci'' iddiasına cevap
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Sağlık Bakanlığınca İstanbul'da meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci (29) ve yaralılara müdahale etmek için ambulansın bölgeye 73 dakikada ulaştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, ilk ambulansın 11 dakikada kaza yerine vardığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Aci ve yaralılara müdahale etmek için bölgeye yönlendirilen ambulansların 73 dakikada olay yerine ulaştığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, kaza günü olay yerine merkezden 5 ambulansın yönlendirildiği ifade edilerek, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

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