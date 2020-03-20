İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4848
  • EURO
    7,0155
  • ALTIN
    311.744
  • BIST100
    87563.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs risk belirleme testi
Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs risk belirleme testi

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı online bir testi uygulamaya soktu.

20 Mart 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:56
ABONE OL

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tedbirler giderek artıyor.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunmaya başladı.

KORONAVİRÜSE KARŞI ONLİNE TEST

"Alo 184" üzerinden koronavirüsle ilgili danışmanlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı, bir uygulamayı daha devreye soktu.

Vatandaşların online olarak koronavirüs testi yapabilecekleri bir platform oluşturan Bakanlık, burada şüpheli vakaları analiz ederek gerekli işlemlerin başlatılması için bilgilendirmede bulunuyor.

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresine girerek vatandaşlar online koronavirüs testini yapabilecekler.

Üsküdar'da dehşet anları

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu
Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu

Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, toplam vaka sayımız 359 oldu

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

O ülke de tecrit altında! 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
O ülke de tecrit altında! 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

O ülke de tecrit altında! 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.