Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs risk belirleme testi

20 Mart 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:56

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tedbirler giderek artıyor.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunmaya başladı.

KORONAVİRÜSE KARŞI ONLİNE TEST



"Alo 184" üzerinden koronavirüsle ilgili danışmanlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı, bir uygulamayı daha devreye soktu.

Vatandaşların online olarak koronavirüs testi yapabilecekleri bir platform oluşturan Bakanlık, burada şüpheli vakaları analiz ederek gerekli işlemlerin başlatılması için bilgilendirmede bulunuyor.

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresine girerek vatandaşlar online koronavirüs testini yapabilecekler.