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Sağlık Bakanlığı'ndan SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede hizmet verecek SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'nı kurdu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:11
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Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'nın kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.

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