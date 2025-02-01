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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yalova' açıklaması

Sağlık Bakanlığından Yalova'daki su güvenliği incelemesine ilişkin, 'Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. İçme suyu kullanımıyla ilgili duyuru gerekli analizler tamamlandığında yapılacaktır.' açıklamasında bulunuldu.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yalova' açıklaması
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Bakanlığın açıklamasında, Yalova'daki su güvenliği incelemesi konusunda bilgilendirme yapılmasının gerekli olduğu bildirildi.

Yalova'da 29 Ocak'ta arıtma tesisinde köpüklenme tespiti sonrası Bakanlık, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye ve Yeşil Körfez Su Birliği yetkililerinin koordinasyonun sağlandığı ifade edilen açıklamada, Yeşil Körfez Su Birliğinin, köpüklenme nedeniyle şebekeye su verilmesini durdurduğu, jandarma ekiplerinin de güvenlik tedbirlerini aldığı belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin olay yerinde inceleme yaparak aldıkları numunelerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün referans laboratuvarlarına gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. İçme suyu kullanımıyla ilgili duyuru ise gerekli analizler tamamlandığında yapılacaktır. Şu ana kadar olumsuz bir vaka bildirilmemiş olup Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve tüm yetkililer süreci titizlikle takip etmektedir. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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