Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:18

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir iddiaya göre 8 saat, ön inceleme raporuna göre ise 5 saat oksijensiz kaldığını öne sürerek, yine rapora göre 8 hemşire ve 3 hekimin oksijen verilen hastaları beyin ölümünden koruduğunu ve kimsenin hayatını kaybetmediğini söyledi.

Bir örtbas olduğunu ve iddialar doğruysa ciddi bir soruşturma yapılması gerektiğini savunan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya el atmasını istedi.

- CHP'li Emir ile Bakan Koca arasında TURCOVAC tartışması

Emir, yerli aşı TURKOVAC'ın başarılı olmasını herkesin istediğini dile getirdi.

Aşının Wuhan virüsünden elde edildiğini ancak şu anda baskın virüsün Delta varyantı olduğunu belirten Emir, aşının ne kadar etkili olacağının tartışmalı olduğunu ifade etti ve bilimsel bir ölçütün olmadığını öne sürdü.

Bakan Koca, Emir'in ifadeleri üzerine, "Türk bilim insanlarımız tarafından üretiliyor. Bunun için gurur duyulması gerekirken halen etkinlik gündemi tartışmasıyla niye algı oluşturuyorsunuz? Ayrıca Sinovac ile karşılaştırılarak çalışması yapıldı. Sinovac olarak çalışmasını da bilim insanları size anlatmış olacaklar. O zaman hepimiz göreceğiz." diye konuştu.

Emir, hiçbir şekilde algı oluşturmaya çalışmadığını savunarak, "Yanlış algıları kırmaya çalışıyoruz. TURKOVAC ile gurur duyduğumuzu ve duyacağımızı zaten ifade ettim ama burada TURKOVAC ile ilgili olarak hiçbir bilimsel yazının ve kriterin ortaya konulmamış olması şu ana kadar bir eksikliktir." dedi.

- "Türkiye dünyayla yarışır hale gelecek"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, şehirleşmeyle yeni yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını ve şehir hastanelerinin bu ihtiyaçları karşılamak üzere Türkiye'de büyük bir açığı kapattığını söyledi.

Her geçen gün bir önceki döneme göre güzel çalışmalara şahitlik ettiklerini belirten Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli TURKOVAC aşısıyla ilgili müjdeli haber vermesine rağmen muhalefetten yine tenkitler geldiğini ifade etti.

Öztürk, Türkiye'nin bu alanda da dünyayla yarışır hale geleceğini, bunu da beklediklerini dile getirdi.

- Durmuş Yılmaz'dan geçen haftaki paylaşımıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın geçen hafta cuma günü Resmi Gazete'yi takip etme tavsiyesinde bulunduğunu ifade eden Öztürk, ancak herhangi bir şey yaşanmadığını dile getirdi. Öztürk, "Sorumsuzca yapılmış bir açıklama piyasalarda epey çalkantılara neden oldu." diye konuştu.

Bunun üzerine Durmuş Yılmaz söz isteyerek, "Ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor. Dediğim gibi herhangi bir duyumum yok. Sadece Merkez Bankası ile ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı, bu söylediğim söz bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hala ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin ortadan kaldırılması." dedi.

- "En kısa zamanda yerli aşımı olmak istiyorum"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs salgını karşısında sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanına, bürokratlara kadar özverili çalışmalara şahitlik ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın TURCOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığı açıklamasını hatırlatan Destici, "Ben de yerli aşı bekleyenlerden biriyim. Daha önce aşılarımı oldum ama bu aşımı yerli aşı olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda ben de gelip yerli aşımı olmak istiyorum." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık bütçesinde yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu ancak buna sevinemediklerini ifade etti.

Kur artışından dolayı bütçenin gerilediğini savunan İlgezdi, "Aslında baştan da açık verildi ve hükmünü yitirdi bu süreç. Bugün döviz kuru halk sağlığını yutan kara deliğe döndü. Bu bütçeyi geri çekip güncellemeyi düşünüyor musunuz?" dedi.

İlgezdi, bu bütçeden aslan payının şehir hastanelerine ayrıldığını öne sürerek, "Üzülerek söylemeyeyim ki şehir hastanelerinin mevcut giderleri dolardan daha hızlı artıyor." ifadesini kullandı.

Bütçede her bir aile hekimine düşen hasta sayısının 2 bin 800 olarak hedeflendiğini ancak nitelikli hizmet için bu sayının 2 bin olarak yenilenmesi gerektiğini söyleyen İlgezdi, sahada filyasyonda çalışan hekim grubu kalmadığı halde diş hekimlerinin hala filyasyon yapmasını etik bulmadığını dile getirdi.