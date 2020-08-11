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'Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde, 'sosyal mesafe' uyarısı yaptığı için şiddete maruz kalan sağlık çalışanı için paylaşımda bulundu.

AA11 Ağustos 2020 Salı 21:51 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 21:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."

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