İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6904
  • EURO
    7,3073
  • ALTIN
    342.171
  • BIST100
    88865.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık çalışanları için gençlik merkezinde maske üretiliyor
Güncel

Sağlık çalışanları için gençlik merkezinde maske üretiliyor

Ordu'da korona virüs salgınından dolayı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan koruyucu maske üretimine, gençlik merkezleri de destek oluyor.

IHA01 Nisan 2020 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:39
ABONE OL

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye Gençlik Merkezlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı destekle koruyucu maske üretimine başlandı.

Gençlik Merkezlerinde koruyucu maske üretimi konusunda açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bakanlığımızın sağladığı deste ile Sağlık İl Müdürlüğümüze verilmek üzere 5 bin adet koruyucu maske (Sper) yapımı için malzeme alımı yaptık. Bugün, il genelindeki 3 Gençlik Merkezimizde görev yapan gençlik merkezi çalışanlarımız, koruyucu maskelerin montajına başladı. Montajı biten koruyucu maskeleri her günün sonunda İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edileceğiz. 5 bin adet koruyucu maskeyi, en kısa sürede tamamlayarak, sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını gidermiş olacağız“ dedi.

İşte Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki son durum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz
Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

F-16'lar ASELSAN ile görecek
F-16'lar ASELSAN ile görecek

F-16'lar ASELSAN ile görecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.