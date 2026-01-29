İSTANBUL 16°C / 11°C
  Sağlık ekibi hayata döndürdü! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Güncel

Sağlık ekibi hayata döndürdü! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Çorum'da evinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen 79 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

29 Ocak 2026 Perşembe 10:15
Sağlık ekibi hayata döndürdü! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Sultan Solmaz'dan (79) haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri Kale Mahallesi'ndeki evinde zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan eve giren ekipler, Solmaz'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, kalbi duran Solmaz'ı müdahaleyle hayata döndürdükten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Solmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Solmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

