Sağlık ekipleri bayramda da aşılamayı sürdürdü

AA 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:19

Kovid-19 salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, kent merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşları da aşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, görevli oldukları sağlık kuruluşlarından belirlenen program dahilinde köy ve yaylaların yolunu tutuyor.

Kimi zaman sıcak kimi zaman yağmur ve çamura rağmen görevlerini aksatmadan sürdüren sağlıkçılar, kente bağlı 12 kilometre mesafedeki Yalnızçam köyü ile 16 kilometre uzaklıktaki köy yaylasında hayvanlarıyla ilgilenen besicilere ulaşarak aşılarını yaptı.

- CAMİ HOPARLÖRÜNDEN VATANDAŞLAR AŞIYA ÇAĞIRILIYOR

Bayramda da çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, gittikleri köylerde cami hoparlöründen anons yaptırarak vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.



İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, kentte aşı çalışmalarının hafta sonu ve bayram demeden aralıksız sürdüğünü söyledi.

Aşı haritasında turuncu kategorideki kenti sarıya çevirme gayretinde olduklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Genç nüfusa yoğunlaştık. Gençlerin duyarlı olmasını, fedakarlık yapmalarını bekliyoruz. Tüm çaba ve gayretimiz bu yönde. Bayram boyunca da aşı yapılan tüm birimlerimiz açık olacak. Yeter ki vatandaşımız aşı olmak istesin ve sırası gelen hemen aşı olmaya gelsin. Tek isteğimiz sırası gelen özellikle de gençler bu konuyu ihmal etmesin, onlardan fedakarlık bekliyoruz. Turuncudan sarıya geçmeye çabalıyoruz. Sayın Valimiz Hüseyin Öner bize çok büyük desteği var. Ama en büyük desteği gençlerden görmek istiyoruz. Orta ve yaşlılarımız bize destek veriyor. Gençlerin vermesi halinde daha da iyi olacağız."

- "KÖY, YAYLA DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Aşı ekibi sorumlusu Dr. Aziz Altunok da vatandaşın aşı olması için tüm zorlukları aşıp her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını anlatarak, "Tüm Ardahan halkını aşılamak için hafta içi, hafta sonu; köy, yayla demeden çalışıyoruz. Ardahan halkından ricamız ve beklentimiz kendi sağlıkları için tüm Ardahan ve Türkiye'nin sağlığı için aşı olsunlar." dedi.

Yalnızçam köylülerinden Akın Ocak ise sağlıkçıların çok büyük bir emek sarf ettiğini vurgulayarak, "Bize düşen de köylülerimize aşı olmaları için haber vermek. Herkesi, aşı olması için ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü verilen bu kadar emeğin boşa gitmesini istemiyoruz." dedi.

Aşısını yaptıran yöre kadınlarından Kezban Özdemir de aşı olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sağlıkçılar buralara kadar gelip aşımızı yaptılar. Allah kendilerinden razı olsun. Bize düşen aşı olmak. Biz de aşımızı olduk. Allah bu belayı başımızdan biran önce defetsin." ifadelerini kullandı.