Sağlık sektörü istihdam fırsatlarıyla dikkat çekiyor

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:56

Prof. Dr. Batuhan Özay, özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe ciddi bir açık gözlenmesinin yanı sıra Dezenfeksiyon, Ergoterapi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi bölümlerin de iş olanakları sebebiyle gelecek vadettiğinin altını çiziyor. Bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan Atlas Üniversitesi 6 Eylül’e kadar devam edecek olan kayıt günleri kapsamında online ve birebir görüşmelerde öğrenci adaylarını meslekler, bölüm tercihleri ve Atlas’ın yenilikçi eğitim modeliyle ilgili bilgilendiriyor.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. BATUHAN ÖZAY; ‘SAĞLIK ALANINDA NİTELİKLİ ÇALIŞAN AÇIĞINI DOLDURMAK İÇİN BURADAYIZ.’

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘istihdam ve mesleği’ birbiriyle çok ardışık kavramlar olarak gördüklerini belirtiyor. Özay, ‘Üniversite kurarken ülkemizin gerçeklerini bilmek ve ihtiyaçlarını göz önüne almak zorundaydık. Bir sektörde fazla istihdam varsa oraya eğilmemizin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Sayılara baktığımızda Türkiye’deki doktor sayısının OECD ortalamasının neredeyse yarısı kadar olduğunu görüyoruz. İhtiyaç ise bunun iki katı. Bu diş hekimliğinde de aynı şekilde. Ergoterapi gibi daha az bilinen bölümlere bakıldığında ise rakamlar daha da düşüyor. Ergoterapistler için özel hastanelerde, çoğunlukla kamuda, onun dışında birçok yerde de iş imkanları ve istihdam açığı mevcut. Sağlık bir ekip işidir. Ameliyata girdiğinizde hemşirelerin, ameliyathane hizmetlerinin, anestezistin, dezenfeksiyon ekibinin çok iyi olması lazım. Dolayısıyla sadece doktorlukta değil, sağlık sektöründe yan dallarda da çok fazla istihdam açığı var. Teknolojik gelişmeler sayesinde çok fazla yol katedilen diyaliz programında da istihdam imkânları dikkat çekiyor. Diyalizde kullanılan cihazların teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu alanda gidilecek daha çok yol var. Yine teknoloji ile iç içe bir diğer alan, optisyenlik. Robotik teknoloji optisyenlerin işlerini kolaylaştıracak ve çalışma alanlarını genişletecek. 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla istediği camı istediği özellikte yazdırabilecek. Optisyen orada uygulayıcı olarak kendine çok yeni çalışma alanları bulacak. Uzun vadede göz doktorlarının yanında yardımcı olarak optisyenlerin çalışacağı öngörüldüğünde bu alanda şuanda sektördeki ihtiyacın da üzerinde bir talep doğacaktır. ' diyor.

YENİ NORMALİN YENİ MESLEĞİ ‘DEZENFEKSİYON’DA İLK MEZUNLARA İSTİHDAM GARANTİSİ

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, koronavirüs ile birlikte hayatımıza giriş yapan ‘dezenfeksiyon’ kavramının eğitimde de gündeme geldiğini anlatıyor. Türkiye’de Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi bölümünün yer aldığı ikinci üniversite olan Atlas Üniversitesi, hali hazırda mezun vermediği için dikkatleri üzerine çekiyor. Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘Türkiye’de sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi bölümünde nitelikli eleman sayısı çok sınırlı. Bu eğitimi veren ikinci üniversiteyiz. Şimdiye kadar bu işlevi hemşirelik gibi diğer branşlar yürütüyordu. Pandemi ile birlikte de bu bölümün önemini gördük. Dolayısıyla ilk mezunların çok kolay iş bulacağını düşünüyorum. Gelişen teknoloji ile beraber robotik ve bilişsel anlamda bu alanda da gelişmeler olacaktır. Bütün alanlarda sertifikasyon programları uygulandığı ve bu alanda ciddi açık olduğu için istihdam problemi olmayacaktır. Her geçen gün hastane sayımız arttığı için uzun yıllar bu bölümün önü açık olacaktır. Ayrıca mezunlarımızı büyük oranda kendi hastanelerimizde istihdam edeceğiz.‘ diyor.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE AMELİYATHANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

İş olanakları açısından yükselişe geçen meslekler ve bölümleri değerlendiren Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, kamuda ve özel sektörde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Ameliathane Hizmetleri Bölümü’nü değerlendirdi. Özay, ‘Yapay Zeka ve Robotik Teknoloji’nin büyük fayda sağladığı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü istihdam fırsatlarına baktığımızda son zamanlarda şehir hastanelerinin sayılarının artması ile birlikte kamuda iş fırsatlarının daha da artacağını öngörüyoruz. Özel sektörde de iş imkanları oldukça fazla. Kamu hastanelerinin MR, röntgen, ultrason, tomografi gibi görüntüleme üzerine hizmet alımı yaptığı yerlerde iş imkanları artarak devam edecektir. Hastaneler 24 saat çalışıyor ve mesai saatleri 7 saat, bu 24 saatte 4 teknisyen demek. Bu kadar çok ihtiyaç olan bir yerde çok fazla iş imkanı var. Sadece radyolojide değil, nükleer tıpta ve radyoterapi ünitelerinde de çalışabiliyorlar. ‘ diyor. ‘Ameliyatı yapan cerrahtır, onunla birlikte puzzle’ı dolduran Ameliyathane Hizmetleri’nde çalışan ekiptir’ diyen Özay, bu bölümde de açık gözlemlediklerini belirtiyor. Özay, ‘Hastaneler büyüyor, operasyonlar büyüyor ve Türkiye’de sağlık turizmi de çok gelişiyor. Hastanelerin ameliyathane olanakları da genişliyor, bu noktada istihdamı da geliştirecek diye düşünüyoruz. ‘ diyor.

Z KUŞAĞINI ANLAYAN, DİNLEYEN EĞİTİM KURUMU

Atlas Üniversitesi’nin İstanbul’un yanı sıra Amerika, Çin, Güney Kore, Almanya ve Güney Afrika’da temsilcilikleri bulunan eğitim merkezi Atlas Grad Institute’nin öğrencilere dünyanın dört bir yanında eğitim & staj imkanı sunduğunu belirten Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, ‘Atlas Grad ile birlikte yeni neslin liderlerinin ihtiyaç duyduğu güven, bağımsızlık, beceri ve küresel rekabet gücünü tüm öğrencilerimize aşılayacağız. Her öğrencimize sunacağımız bu eşit imkan dahilinde merkezlerdeki teorik eğitim dışında ilgili bölgelerde staj imkanları sunarak öğrencilerimizi direkt global şirketlerle bir araya getireceğiz. Atlas Grad, Z kuşağının global eğitim arzusunun tam olarak karşılığını veren etkili bir program olacak. Z kuşağı, öğrenme sürecine dahil olan, sosyal tecrübeyi önemseyen, kariyer odaklı, pasif olmayı reddeden, interaktif, Dijital öğrenme araçlarını kullanan ve bilgiye hızlı erişimi seven bir kuşak. Aynı zamanda bilgiyi deneyimle birleştirerek, uygulayarak ve farklı farklı pratikler ile öğrenmek arzusunda. Atlas Grad Z kuşağının yurt dışı programları ile de beklentilerine cevap veriyor.‘ diyor.

Atlas Üniversitesi, tüm öğrencilerine ücretsiz olarak sunacağı yurtdışı eğitim ve staj programlarının yanı sıra çoklu eğitim ve programı da bünyesinde barındırıyor. Program kapsamında tüm öğrenciler yurt dışı eğitim olanaklarından faydalanabilecek ve seçtikleri bölgede farklı farklı üniversitelerin programlarına dâhil olabilecekler. İlk etapta 5 haftalık bir program olarak hayata geçen Atlas Grad, aynı zamanda yurt dışında staj imkânı açısından da fırsat yaratıyor.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA;

Bilimsel özerkliğe sahip fakülte, enstitü, yüksekokul ve tüm birimleriyle ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açacak olan Atlas Üniversitesi, ‘Kelebek Etkisi’ sloganı ile küçük eylemlerin büyük değişimler yaratacağından yola çıkıyor. Mütevelli heyeti başkanlığını Dr. Yusuf Elgörmüş’ün, rektörlük görevini ise Prof. Dr. Batuhan Özay’ın yürüttüğü Atlas Üniversitesi, 1998 yılında kurulan Medicine Hastanesi ile sağlık alanında 22 yıllık deneyim gücünü elinde bulunduruyor. Atlas Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik & Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda 11 lisans 10 önlisans olmak üzere 21 programa öğrenci kabul edecek. 110 bin m2 üzerine kurulu ileri teknoloji ile donatılmış modern kampüste bu yıl yaklaşık 1000 öğrenci, eğitim alacak. Üniversite binasına ek olarak modern teknoloji ile donatılmış 75.000 m² alan üzerine kurulu 400 yatak kapasiteli, 1’i hibrit olmak üzere 18 ameliyathanesi ile Atlas Üniversitesi sağlık, eğitim, uygulama ve araştırma hastanesinin 20 yıllık deneyimini öğrencilerle paylaşacak. Ayrıca evrensel olmanın önemine verdiği değer gereği çok kültürlü bir eğitim ortamını oluşturmak idealiyle uluslararası öğrencilerini ağırlayacak.