Sağlıkçı babaların tek dileği evlatlarına gönül rahatlığıyla sarılabilmek

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:37

Türkiye'de bir yıldan fazladır devam eden salgında doktorundan hasta bakıcısına, hemşiresinden temizlik personeline kadar on binlerce sağlık çalışanı, en ön safta mücadele verdi. Kimi günlerce hastalarının başında nöbet tuttu kimi de hayat kurtarmaya çalıştığı esnada Kovid-19'a yakalanarak yaşamını kaybetti.

Salgınla mücadele sürecinde ailelerinden, evlatlarından ayrı düşen, bayramları, kutlamaları sevdiklerinden uzakta geçirmek zorunda kalan sağlık çalışanları, bu yıl da buruk kutlayacakları Babalar Günü öncesinde duygularını AA muhabirine anlattı.

- "UZUN SÜREDİR ÇOCUKLARIMIZDAN, AİLEMİZDEN AYRIYIZ"

Ankara Şehir Hastanesi acil servis hemşirelerinden iki çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Temiz, 18 yıldır görevini sürdürdüğünü dile getirdi.

Eşinin de hemşire olduğunu, Kovid-19'a karşı çok zorlu bir mücadele verdiklerini anlatan Temiz, "Uzun süredir çocuklarımızdan, ailemizden ayrıyız. Kimseyle görüşemiyoruz. Yaklaşık 10 aydır evlatlarım şehir dışında ailemin yanında. Onlarla ancak telefonda görüşme fırsatını bulabiliyorum." dedi.

Temiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılki Babalar Günü'nde evlatlarımla bir araya gelememiştim, 10 dakika görüntülü görüşebilmiştim. Bu sefer de bir araya gelemedik. Onlarla konuştuğumda beni çok özlediklerini, artık bir arada olmak istediklerini söylüyorlar. Bundan sonraki günler için umudumuz, hayalimiz, aşı sırası gelen tüm halkımızın aşılarını yaptırması, yüksek düzeyde toplum bağışıklığı sağlanarak pandeminin bir an önce bitmesi. Bizler de artık bir an evvel normal hayatımıza dönmek istiyoruz."

Hemşire Mehmet Temiz, 2,5 ve 11 yaşındaki oğullarına da "Yağız'ım ve Mert'im sizleri çok seviyorum, çok özledim. En kısa zamanda inşallah hep birlikte olacağız." mesajını iletti.

- "AŞI EN GÜVENLİ LİMANIMIZ"

Ankara Şehir Hastanesi Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Omma da iki kızı, iki oğlunun bulunduğunu, eşinin de doktor olduğunu anlattı.

Bir yılı aşkın süredir hastanenin koronavirüs servisinde görev yaptığını, salgın döneminde çok yoğun çalıştıklarını kaydeden Omma, "Kovid-19 döneminde evlatlarımızdan uzak kaldık. Onlarla yeterince ilgilenemedik. Doğum günleri oldu, göremedik. Aynı zamanda bütün aile Kovid olduk. Eş zamanlı evde hepimizin ayrı odalara serpildiği dönemler oldu. Bunları atlattık çok şükür." diye konuştu.

Omma, salgında kötü olayların yanı sıra mesleğin farklı yönlerini, dayanışmasını tecrübe ettiklerini belirterek, bu dönemde ailenin kıymetini daha iyi anladıklarını vurguladı.

Koronavirüs bulaştırmamak için karı-koca evde sürekli çocuklarından uzak durmak zorunda kaldıklarını, yoğunlukları sebebiyle de onların uzaktan eğitim süreçleriyle yeterince ilgilenemediklerini dile getiren Omma, "Salgın sürecinde çoğu zaman evimizde değil hastanede yattık. Hafta sonlarını son bir aydır evimde geçirebiliyorum, onun haricinde her hafta sonu, bayramlar, resmi tatiller de dahil hastanedeydik. Artık vakalar azaldı çok şükür, nispeten daha rahatız. İnşallah bu Babalar Günü'nde evde evlatlarımla olabileceğim." dedi.



Aşılamanın artması ve vaka sayılarının azalmasının ümit ve mutluluk verici olduğunu vurgulayan Omma, şunları kaydetti:

"Bugünden başlayarak bundan sonraki Babalar Günü'nü, Anneler Günü'nü koronavirüs olmadan, evlatlarımızla geçirmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde bunu yaşayamadık maalesef. Bundan sonra hemşire, doktor arkadaşlarımızın, personellerimizin evlatlarıyla daha yakın olabilmesini, onlara sarılabilmesini diliyoruz. Bu dönemde evlatlarımızın, eşimizin, anne babamızın ellerini tutmaktan çekinir hale geldik. İnşallah bu son olsun, bir daha Kovid'le karşılaşmayalım."

Doç. Dr. Ahmet Omma, vatandaşlara, "Aşılarımız güvenlidir. Tüm vatandaşlarımızın güvenle aşılanmasını temenni ediyorum. Aşı bizim tek çıkışımız. Aşı oranımız arttı, yatan hasta oranımız anında azaldı. Aşı en güvenli limanımız, bu hastalıktan başka türlü kurtulma şansımız en azından şu an için yok." diye seslendi.

