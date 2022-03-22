Sağlıkçılar karlı yolları aşıp vatandaşlara aşı ulaştırıyor

AA 22 Mart 2022 Salı 13:21 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 13:21

İki doz aşılama oranının yüzde 64,3 olduğu Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil ekipler, çetin kış koşullarının devam ettiği kırsal kesimlerde toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşılama hizmetini aksatmıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kulp'ta yolu karla kaplı kırsal mahallelere de güçlükle ulaşan ekipler, sağlık kuruluşlarına gidemeyen özellikle yaşlı ve hastaların aşılarını evlerinde yapıyor.

Yuvacık köyünde de ekipleri karşılarında gören vatandaşlar, sağlık hizmetinin evlerine ulaştırılmasından büyük mutluluk yaşadı.

- "AŞILAMAYI TALEPLER DOĞRULTUSUNDA İLERLETTİK"

Kulp İlçe Sağlık Müdürü Dr. Azad Bozhan, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine günlük olarak gönderilen liste doğrultusunda vatandaşlara aşı hizmeti sunduklarını söyledi.

Kulp'un Diyarbakır'ın en uzak ilçesi olduğunu ifade eden Bozhan, "İlçe dağlık bir araziye sahip olduğu için özellikle yaşlılarımız hastaneye veya aile hekimlerine giderek aşı yaptırmakta zorluk çekiyordu. Saha ekiplerimizi devreye soktuk. Bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlığımız ve Kulp Kaymakamlığı üzerinden araç ve personel desteği verildi. Aşılamayı talepler doğrultusunda ilerlettik. Vatandaşlar hizmeti ayaklarına götürdüğümüz için mutlu." diye konuştu.

Bozhan, gidilen köylerde sağlık ekiplerinin sadece aşıyla ilgili çalışma yürütmediğini, diğer hastalıklar konusunda da vatandaşlara yardımcı olduğunu dile getirerek, kronik rahatsızlıklarla ilgili şikayetler için de ekiplerin işlemler yürüttüğünü aktardı.

"Vatandaşlarla yüz yüze gelmek bizim için de iyi bir süreç oldu." diyen Bozhan, sabah başladıkları aşılama çalışmalarının, ulaşımın güçlükle yapıldığı yerleşim birimlerinde kimi zaman geceye kadar sürdüğünü kaydetti.

- "BAZI YERLERE ULAŞIM YOK, YERİ GELİYOR YÜRÜYORUZ"

Aşı ekibindeki hemşirelerden Maşallah Miran, kar kış demeden, hava durumu elverişli olmasa dahi aşılama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"Bugün de karlı yollardan geçerek bu köye geldik. Bazı yerlere ulaşım yok. Yeri geliyor yürüyoruz. Dağa tırmandığımız oluyor. Ama sonucunu görünce o mutluluk bize yetiyor." ifadelerini kullanan Miran, vatandaşların güler yüzünün her şeye bedel olduğunu dile getirdi.



Miran, "Halkımız gayet misafirperver. Gittiğimiz yerlerde gayet iyi karşılandık. Pandemiyi bu şekilde bitirmeyi umuyoruz." dedi.

- "VAKALARIMIZ BU AŞILAR SAYESİNDE ÇOK AZALDI"

Hemşire Gamze Okay da 6 yıldır Kulp İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yaptığını, son 2 senedir de Kovid-19 aşı ekibinde yer aldığını belirtti.

Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürmeye çalıştıklarını, 2 yıldır en ücra köylere kadar giderek aşı çalışması yürüttüklerini anlatan Okay, "Vatandaşlarımız bundan çok memnun. Onlar memnun olduğu için biz de çok mutlu oluyoruz. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için yeterli. Onları mutlu gördüğümüz için çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Okay, devletin kendilerine bu hizmeti sunmaları için bütün imkanları sağladığını aktararak, "Aşılama sayesinde bu sürecin sonuna gelmiş görünüyoruz. Vakalarımız bu aşılar sayesinde çok azaldı. Çok şükür kurtulmak üzereyiz. İnşallah yakın zamanda bitecek." şeklinde konuştu.

- "DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yuvacık köyünde oturan vatandaşlardan 75 yaşındaki Ekrem Oruç, sağlık ekipleri sayesinde evinde şu ana kadar 4. aşısını yaptırdığını söyledi.



Oruç, "Allah razı olsun onlardan, Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.

81 yaşındaki Eşref Baran da aşı ekiplerinin köye ulaştırdığı sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.