27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sağlıkta 10 numara hizmet dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını yapacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’nin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli. Hastanede toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi mevcut. 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. Hastanede ilk on beş günde bin ameliyat, 200 doğum gerçekleşti. 45 bin hasta ayaktan, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü. 

iLERİİTEKNOLOJİ

Hasta kabulü öncesi hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ziyaretinde şunları kaydetti; “Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle en son noktada hizmet veren, hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5.5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı.”

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan´da çatık kaşlı portresini görünce espriyi patlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Suç makinası yakalandı

Suç makinası yakalandı

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

Teksas'ta silahlı saldırı

Teksas'ta silahlı saldırı

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA