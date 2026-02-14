''Sağlıkta güvenlik adres'' diyerek yıllık rakamı açıkladı: Londra'da Türkiye rüzgarı

Ticaret Bakanlığınca "sağlık turizminde hedef ve öncelikli ülke" olarak belirlenen İngiltere'nin başkenti Londra'da 14-15 Şubat'ta düzenlenen "ALZ 3. Londra Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, Konferansı ve B2B İkili Görüşmeleri Etkinliği"ne (Health Tourism Expo London) Türkiye'nin önde gelen 80 hastane, klinik ve sağlık turizmi aracı kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Ertaş, AA muhabirine burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki en büyük ilk 5 seyahat noktasından biri olduğuna işaret ederek, "Ülkemizin sağlık turizminde marka değeri giderek yükseliyor. Hatta bu alanda dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz ve dünyanın dört bir yanından ülkemize sağlık turizmi için turist ağırlıyoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon turist geliyor." diye konuştu.

İngiltere'nin bu anlamda Türkiye için özellikle önemli bir pazar olduğunu aktaran Ertaş, "Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinden hastanelerimiz, kliniklerimiz, her alandan diş tedavisinden estetiğe kadar ürünlerini ve hizmetlerini buradaki potansiyel müşterilere tanıtmak için Londra'ya geldi. Bu fuarı her sene özel sektörümüzün öncülüğünde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ertaş, sağlık turizminin oldukça hassas bir alan olduğuna dikkati çekerek, önemli kural ve mevzuatların bulunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'nin diğer kurumlarının bu konuda hassasiyetle çalıştığını dile getiren Ertaş, "Temel çağrımız, yurt dışından Türkiye'de sağlık hizmeti alacak bireylerin Türkiye'de akredite kuruluşlarla görüşmesi ve hizmeti bu kuruluşlardan almasıdır." ifadesini kullandı.

Ertaş, Türkiye'nin bu alandaki başarısının giderek artmasını beklediklerini belirterek, sağlık turizminin Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkiler açısından da önemli olduğunu söyledi.

Sağlık turizminin hizmet ticaretinin bir parçası olduğunu vurgulayan Ertaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece mal ticareti değil hizmet ticaretinin artırılması için de İngiliz muhataplarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Esasen ticaret anlaşmamızın güncellenmesine yönelik müzakerelerin çok önemli bir sütunu hizmetler kısmının serbestleştirilmesi. Bu anlamda da tabii sağlık turizmine yönelik de çalışmalarımız söz konusu. Burada önemli olan ürünün kalitesi ve bizler de çok kaliteli, dünya çapında ürün sunuyoruz. Bu konuda son 20 yılda, hastaneler ve ülke geneline yayılan diğer imkanlar açısından çok ciddi yatırımlar var. Yine bizim yetenek havuzumuz çok güçlü. Her yıl mezun ettiğimiz çok başarılı bir sağlık çalışanı ordumuz var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Türkiye'nin çekim gücü daha da artıyor."

Londra'da düzenlenen organizasyon ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından da destekleniyor.