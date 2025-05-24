SAHA İstanbul'da Haluk Bayraktar güven tazeledi: Yeniden başkan seçildi

Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayinde yer alan 52 farklı sektörden 1300'den fazla firma ve 29 üniversitenin üyesi olduğu SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'nin 6'ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Programa, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çok sayıda üye katıldı.

SAHA İstanbul'un vizyonuyla şekillenen ve üye firmalarıyla yazdığı 10 yıllık başarı hikayesinin anlatıldığı video gösterimiyle başlayan etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde gerçekleşti.

Programda açılış konuşmalarının ardından divan heyeti seçimi ve seçilen divan heyetine yetki verilmesi, faaliyet planı ve yıllık bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması, bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, denetim kurulu raporunun okunması, yönetim ve denetim kurullarının ibrası ve seçimi gerçekleştirildi.

Haluk Bayraktar yeniden yönetim kurulu başkanı olurken, yeni yönetim kurulunda ise Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Altınay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Sedef Tersaneleri Genel Müdürü Erkan Mete, BMC Otomotiv Tank ve Yeni Nesil Araçlar Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Yongatek Genel Müdürü Ali Baran, Arca Savunma Genel Müdürü Özgür Rodoplu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın gibi sektörün önemli isimleri yer aldı.

