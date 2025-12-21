İSTANBUL 13°C / 9°C
  • Sahada olan Kurum'a işçilerden sevgi seli: Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz
Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, 'Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz.' diye konuştu. Öte yandan Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 'Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi' sözlerini hatırlatan şantiye şeflerinden biri ise Kurum'un yanına gelerek, 'Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum.' dedi.

AA21 Aralık 2025 Pazar 13:20 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki son teslim töreni 27 Aralık Cumartesi günü asrın inşa seferberliğinin sembol kenti Hatay'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, depremzede vatandaşların katılımıyla yapılması planlanan tören öncesinde Hatay'daki Cumhuriyet Caddesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı.

Bakan Kurum, Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

- "BİNALARIMIZ BİTTİ, SİZİ ÇAYA BEKLİYORUZ"

İncelemeler sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerini hatırlatan şantiye şeflerinden biri ise Kurum'un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum." dedi.

Hatay'daki ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık'ta yeniden kavuşmak üzere." ifadesini kullandı.

  • Çevre Bakanı
  • Afet Konutu
  • Şantiye Şefi

