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Sahak Maşalyan kimdir? Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu!

İstanbul'daki seçimde Sahak Maşalyan 119 oydan 102'sini alarak patrik olarak seçildi. Sahak Maşalyan kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştiridi.İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Seçim sonucunda Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu. Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan hakkında merak edilenler sizlerle..

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Sahak Maşalyan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. 
 
YENİ İSTANBUL ERMENİ PATRİĞİ SAHAK MAŞALYAN OLDU!
İstanbul'daki seçimde Sahak Maşalyan 119 oydan 102'sini alarak patrik olarak seçildi.
 
SAHAK MAŞALYAN KİMDİR?
1962’de İstanbul Bayrampaşa’da Şahin Maşalı olarak doğdu. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla kutsandı.
 
Sırasıyla Tevfik Kut İlkokulu, Gedikpaşa Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde temel eğitimini tamamladı. 1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. 1982 yılında rahip olmaya karar vererek İTÜ’den ayrıldı ve 20 yaşında Ermenice öğrenmeye başladı.
 

 
RUHANİ VE SİVİL DELEGE SEÇİMLERİ 7-8 ARALIK'TA YAPILDI
Seçim iki turlu yapılıyor. 85. İstanbul Ermeni Patriğini seçecek olan ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık'ta yapıldı. 7 Aralık'ta İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oy kullanacak 17 ruhani delegenin, 8 Aralık'ta seçimin en önemli aşamalarından biri olan Ermeni cemaati kanaatlerinin temsilcisi olacak 102 sivil delegenin seçimi gerçekleştirildi.
 
37 seçim bölgesinden 102 delegeyi seçmek için pazar sabah 08.00'den 17.00'ye kadar 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704'ü sandık başına gitti. Seçmenler, bugün yapılan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi için kendilerini temsil edecek delegeleri belirledi.

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