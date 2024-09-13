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Şahan Gökbakar'a ait kaçak villa mühürlendi

Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan kaçak (ruhsatsız) yapı incelemenin ardından mühürlendi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Şahan Gökbakar'a ait kaçak villa mühürlendi
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Ekipler, Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş'ye ait taşınmazla ilgili inceleme yaptı.

Belediye ekiplerince incelemenin ardından Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan yapı, kaçak (ruhsatsız) olduğu gerekçesiyle yapı tatil zaptı tutularak mühürlendi.

"MÜHÜRLEME İŞLEMİ TESİS EDİLDİ"

Söz konusu yapının mühürlenmesine ilişkin Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen, Turgut Mahallesi'nde mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç, ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlere göre devam edecektir."

BAKANLIK YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Söz konusu yapı ile ilgili Marmaris Belediyesi 9 Eylül'de yazılı bir açıklama yapmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgesi iptal edilen yapının incelenmesinin ardından gerekli yasal işlemin yapılacağı duyurulmuştu.

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