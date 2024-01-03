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Güncel

Sahibinden'de domain krizi! Şirketten yeni açıklama geldi

Sahibinden.com'a 2 Ocak akşam saatlerinden itibaren giriş yapılamıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada alan adı hizmeti sağlayan firmayla sorun yaşandığı bildirildi.

3 Ocak 2024 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Sahibinden'de domain krizi! Şirketten yeni açıklama geldi
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Sahibinden.com'a hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye erişim sağlamaya çalışıldığında; "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşılıyor. Site üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi siteye erişemeyince özellikle galericiler ve emlakçılar olmak üzere bir çok kişi sorun yaşadıklarını ifade ettiler.

Sahibinden.com'un domain süresinin dolması ve domaini başka birinin satın alması sonucu siteye erişilmediği iddia ediliyor. Konuyla ilgili Sahibinden'den açıklama geldi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Şirket konuyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi / firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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