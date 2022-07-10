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Sahibinin elinden kaçan boğa 2 saatlik kovalamacayla yakalandı

Diyarbakır'da, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından girdiği sitenin bahçesinde, sakinleştirici iğneyle yakalandı.

DHA10 Temmuz 2022 Pazar 13:47 - Güncelleme:
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Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kurbanlık boğa alan Mehmet Kaya ile Enver Ateş, nakliyeci ile anlaşarak, yaklaşık 500 kiloluk hayvanı Yeniköy'deki kesim yerine götürdü. Boğa, kamyonetten indirildiği sırada sahiplerinin elinde kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca peşinden koşulan hayvan, 10 kilometre kaçtı. Etrafa saldıran boğa, siteye girdi. Sahipleri boğayı yakalayamayınca Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca oluşturulan 'Hayvan Yakalama Timi' çağrıldı. Gelen ekipler, hayvanı sakinleştirici iğne vurarak yakaladı. Boğa, sahiplerine teslim edildi.

Hayvanın sahiplerinden Mehmet Kaya, "Sabah hayvan pazarına gidip aldık. Kesim yerine getirdiğimiz esnada, nakliyecinin yaptığı hatadan sonra hayvan elimizden kaçtı. Kaçtıktan sonra 2 saat boyunca peşinde dolaştık. Bir siteye sıkıştırdık. Belediyeden gelen arkadaşlar yardımcı oldular. Sakinleştirici iğne yaptılar. O şekilde hayvanımızı aldık" dedi.

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