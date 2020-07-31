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  • Sahibinin elinden kaçan öfkeli boğa vatandaşları böyle kovaladı
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Sahibinin elinden kaçan öfkeli boğa vatandaşları böyle kovaladı

Rize'de, kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı. Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da belde sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:59
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Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi. Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da belde sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü. İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.

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