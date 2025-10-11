İSTANBUL 17°C / 10°C
Sahil Güvenlik düzensiz göçe geçit vermedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 106 göçmen yakalanırken 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:12
Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 80 düzensiz göçmen ile beraberinde 22 çocuk, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Olayda yakalanan toplam 106 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

