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Sahil Güvenlik ekipleri 122 göçmeni kurtardı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.

Hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-82 botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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