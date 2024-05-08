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Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale açıklarında 44 göçmeni kurtardı

Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale açıklarında 44 göçmeni kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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