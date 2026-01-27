İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4083
  • EURO
    51,6158
  • ALTIN
    7105.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçe geçit vermedi
Güncel

Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçe geçit vermedi

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 13 çocuğun bulunduğu bildirildi.

IHA27 Ocak 2026 Salı 09:31 - Güncelleme:
Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçe geçit vermedi
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 02.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler için harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22), yardım talebinde bulunan 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün saat 16.00'da Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.