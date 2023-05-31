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Sahil Güvenlik onlarca düzensiz göçmeni kurtardı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Sahil Güvenlik onlarca düzensiz göçmeni kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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