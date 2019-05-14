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Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi ne zaman? Sahi güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na sözleşmeli uzman erbaş alımı için son dakika detayları belli oldu. Sonuçları bekleyen binlerce aday için Resmi Gazete’de ilan yayınlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını 'https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu' internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek. Sahil güvenlik başvuru tarihi 23 Mayıs’ta sona erecek. 2019 Sahil güvenlik sözleşmeli uzman erbaş adaylığı için başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor. Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin detaylarında…

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Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi be zaman? Resmi Gazete’de yayımlan son dakika ilanına göre sözleşmeli uzman erbaş alımı detayları belli oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları ve detayları resmi gazetede ve kurumun resmi sitesinde resmen açıklandı. Sahi güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranını haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek. Sahil güvenlik başvuru tarihi 23 Mayıs’ta sona erecek. 2019 Sahil güvenlik sözleşmeli uzman erbaş adaylığı için başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin detaylarında…

 

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BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Mayıs 2019) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

 

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